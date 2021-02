Vignola, chiuso centro benessere: non poteva aprire

Sigilli temporanei, limitati per ora a 5 giorni, in attesa di un provvedimento che potrebbe essere definitivo da parte della Prefettura di Modena, nei confronti di un centro benessere di Vignola, sul quale erano arrivate diverse segnalazioni di residenti della zona relative ad un continuo via vai di persone. Segno inequivocabile che quell'attività era tutt'altro che chiusa, come avrebbe dovuto essere sulla base delle disposizioni anti-covid. Ed è così che nel tardo pomeriggio di oggi una pattuglia di Polizia Locale delle Terre di Castelli, ha proceduto ad controllo. All'interno del locale è stata identificata una dipendente, Y.S. di anni 45, intenta ad effettuare un massaggio ad un cliente residente a Vignola, sanzionato per la sua illecita presenza all'interno del centro benessere.All'esito dell'accertamento si è provveduto a sanzionare il titolare dell'attività per la violazione delle norme previste per il contenimento del contagio del virus Covid-19 e a sospendere per 5 giorni l'attività stessa in attesa del provvedimento definitivo della Prefettura di Modena.Agli ingressi del locale sono stati apposti i sigilli relativi alla chiusura adottata dal Corpo Unico di Polizia Locale.