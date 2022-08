Vignola, confiscati a un 50enne beni per circa 1,5 milioni

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Modena ha confiscato a un 50enne vignolese, già condannato in via definitiva per ricettazione e reati fiscali, 11 unità immobiliari, tra cui 5 appartamenti, 2 autovetture, rapporti finanziari, monili e lingotti in oro, orologi di pregio, per un valore stimato pari a circa 1,5 milioni di euro.All'uomo è stata riconosciuta una pericolosità sociale generica alla luce del suo coinvolgimento in diversi procedimenti penali, che hanno permesso di individuare e ricostruire un'organizzazione criminale che, tramite la sistematica creazione di falsi crediti Iva, ha generato una rilevante evasione da 'riscossione', utilizzando il sistema della compensazione e causando all'Erario un danno quantificato in decine di milioni di euro a partire dal 2015.Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno permesso di verificare una netta sproporzione tra i beni nella disponibilità del proposto e la sua effettiva capacità economica. L'uomo è stato raggiunto anche dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni.