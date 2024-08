Vignola: cordoglio per la scomparsa di Beatrice Bertolla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E’ stata autrice di libri di testo di lingua e cultura francese per gli istituti superiori. Per questa sua incessante opera di diffusione della lingua e della cultura francesi era stata insignita dal presidente Mitterand dell'onorificenza dell’Ordine delle Palme accademiche.

Molte delle iniziative culturali della città portano la sua firma, a cominciare dalle importanti celebrazioni dedicate a Jacopo Barozzi. Proprio il suo grande amore per la cultura ha animato la sua opera di volontariato per l’Università Popolare Natalia Ginzburg e per il Museo Civico Augusta Redorici Roffi. Beatrice Bertolla proveniva da una famiglia conosciuta a Vignola per la capacità di aiutare concretamente il prossimo, soprattutto nelle prime ondate migratorie dal Sud. La solidarietà, l’inclusione, il dialogo e la conoscenza sono valori che hanno guidato le sue scelte di vita: anche per questo mancherà, e tanto, alla comunità vignolese. Sentite condoglianze al marito Maurizio Galli, al figlio Francesco Galli, alla nuora Daniela Fatatis e agli amati nipoti Matteo, Riccardo e Alessandro sono state espresse dall'amministrazione comunale.



La redazione de La Pressa ci unisce al cordoglio per la scomparsa di Beatrice Bertolla, madre del collega giornalista Francesco Galli