Vignola, Corti (Lega): 'Valutiamo ricorso al Consiglio di Stato'

La Lega non si ferma e sul caso delle elezioni di Vignola, dopo la bocciatura di ieri del ricorso da parte del Tar, annuncia un ricorso al Consiglio di Stato.'Consiglio al Pd e al segretario provinciale Fava prudenza nel commentare con toni entusiasti il risultato di una elezione conclusa per una manciata di voti. Ricordo come nel mio caso il risultato iniziale per il seggio al Senato è stato giustamente smentito consegnando a me e non all’esponente Pd Patriarca l’onere di rappresentare i cittadini a palazzo Madama. In questo caso la Lega ha fatto ricorso al TAR per cercare di fare chiarezza sull’esito del voto a Vignola, evidentemente per Fava garantire ai cittadini il processo democratico significa voler ribaltare il tavolo' - afferma Corti, citando le parole dello stesso segretario Dem Fava che ieri aveva detto, riferendosi alla Lega: 'Non contenti, hanno provato a ribaltare il tavolo, ricorrendo al Tar, ma anche il giudice amministrativo ha bocciato ogni loro velleità'.'Viceversa noi pensiamo che ogni controllo davanti a risultati testa a testa sia non solo opportuno ma doveroso e per questo la Lega indomita continuerà a difendere la libertà democratica dei cittadini e sta valutando se fare ricorso al Consiglio di Stato' - chiude Corti.