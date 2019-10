Vignola: deposito di bici in parte rubate in casa da 56 enne

Una perquisizione domiciliare che ha dato buoni risultati, quella effettuata dai Carabinieri delle tenenza di Vignola all'interno di una abitazione nella quale è domiciliato un 56enne nordafricano. Perchè l'uomo, nascoste nel magazzino, costodiva ben 8 biciclette. Tre di queste sono risultate subito rubate perché oggetto di denuncia e riconsegnate ai legittimi proprietari. Le altre 5 sono state sottoposte ad accertamenti per verificarne la provenienza ma con buona probabilità, come le altre, oggetto di furto. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.