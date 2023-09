Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Erano presenti al taglio del nastro il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, insieme alla presidente dell’Unione Terre di Castelli e sindaca di Vignola, Emilia Muratori, al prefetto di Modena, Alessandra Camporota, e al presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia.Situato a ridosso della circonvallazione di Vignola, il Polo della sicurezza è il punto di riferimento per gli 82mila abitanti degli otto Comuni dell’Unione (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca) e serve un’area che supera i 310 chilometri quadrati di estensione.Il costo totale del progetto è di quasi 3 milioni e mezzo di euro, con un contributo dalla Regione pari circa a 640mila euro, di cui 235mila dalla Protezione civile.'La sicurezza delle persone e delle comunità locali è una priorità - affermano Bonaccini e Priolo-, e la Regione è sempre a fianco di chi si impegna in progetti e soluzioni che facciano fare passi avanti in questo senso. Il Polo della sicurezza è una struttura all’avanguardia, un ottimo risultato frutto del lavoro congiunto di tutti i soggetti e istituzioni coinvolte. Concentrare in un unico luogo diverse strutture e funzioni strettamente collegate tra loro può accelerare la risposta di fronte a un’emergenza, e sappiamo bene quando il fattore tempo incida sul buon esito delle attività di soccorso. Anche la costruzione in sé è stata pensata guardando al futuro. Si tratta di edifici sostenibili, realizzati all’insegna del risparmio energetico e sfruttando le nuove tecnologie: sono l’esempio di un modo di costruire innovativo e intelligente'.