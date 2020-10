Vignola, ecco la giunta Muratori. Smeraldi assessore al Bilancio

“Sono soddisfatta della squadra che mi affiancherà nel governo di Vignola, che abbiamo costruito insieme a tutte le forze della coalizione che mi hanno sostenuta in campagna elettorale. E’ una squadra giovane, rinnovata, motivata, che tiene conto delle competenze e della parità di genere - afferma la Muratori -. Iniziamo subito a lavorare in attesa di insediare il nuovo Consiglio comunale il 10 ottobre”.

Il sindaco Emilia Muratori ha presentato oggi pomeriggio la nuova giunta di Vignola. Il primo cittadino ha tenuto per sè le deleghe a Lavori pubblici, Verde pubblico, Viabilità, Agricoltura, Protezione civile, Sicurezza, Patrimonio, Partecipate, Personale e Rapporti con il cittadino. Entra in giunta l'ex sindaco Mauro Smeraldi con la delega al Bilancio. Ecco i 5 assessori e le relative deleghe nel dettaglio. Daniela Fatatis , assessore Istruzione, Cultura e Biblioteca, Turismo e Promozione del territorio Anna Paragliola , vice-sindaco e assessore Servizi sociali, Sanità, Ambiente e Politiche energetiche, Pari opportunità, Legalità Niccolò Pesci , assessore Lavoro e Attività produttive, Commercio, Urbanistica ed Edilizia privata Luca Righi , assessore Politiche giovanili, Sport e Associazionismo, Comunicazione e Trasparenza, Gemellaggi Mauro Smeraldi , assessore Bilancio, Tributi, Democrazia e Partecipazione, Progetti europei.

