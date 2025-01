Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei giorni scorsi, un immigrato, senza documenti e con diversi precedenti, che aveva trovato una dimora di fortuna a Vignola è stato espulso dal territorio italiano. L’uomo è stato individuato, all’interno di un fienile abbandonato, dagli agenti della Polizia Locale delle Terre di Castelli. A metà del mese di gennaio, alcune pattuglie della Polizia Locale, supportate anche dall'Unità Cinofila del Corpo, stavano effettuando controlli del territorio nelle aree adiacenti alla zona industriale di Vignola e nella zona residenziale della frazione di Brodano, dove i cittadini avevano denunciato problemi di sicurezza urbana. Durante l'ispezione di un fienile apparentemente dismesso, dove venivano segnalati movimenti sospetti e il via e vai di persone nelle ore notturne, hanno trovato una persona che occupava abusivamente il fabbricato.

L’uomo non era in possesso di documenti che dimostrassero la regolare presenza sul territorio nazionale: veniva, quindi, accompagnato presso il Comando di via Pertini per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, grazie alla strumentazione per il fotosegnalamento in dotazione. Dall’accertamento risultava che B. A. di anni 45, di nazionalità marocchina, aveva diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Veniva così contattato l'ufficio Immigrazione ed Espulsioni della Questura di Modena, per avviare le procedure amministrative di espulsione. Nei confronti dell’uomo, quindi, è stata emessa una Disposizione del Questore che, partendo dalle condotte illecite poste in essere nel territorio italiano, ne ha disposto il trattenimento presso un Centro di Permanenza Rimpatri, prima di provvedere all'accompagnamento alla frontiera. La Disposizione è stata poi confermata con uno specifico Decreto di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.