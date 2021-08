Vignola: Fait, agente a 4 zampe, incastra spacciatore

Ha fiutato a distanza cocaina anche all'interno di una borsa della bicicletta con cui aveva provato a darsi alla fuga. Il fiuto di Fait, il cane agente in servizio alla Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli si è mostrato nuovamente infallibile. Nel corso di un controllo una pattuglia di agenti di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli attivata anche a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti del centro storico e relativi a possibili episodi di spaccio, ha osservato e documentato alcuni atteggiamenti da parte di alcune persone riconducibili a probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti .L’osservazione attenta dell’attività segnalata ha portato l’unità cinofila composta dall’agente a quattro zampe Fait a concentrarsi su una persona, F.M. di anni 35, domiciliato a Vignola, che fin dal primo controllo ha mostrato un evidente nervosismo e alla richiesta degli agenti non è stato in grado di esibire un documento valido per il soggiorno in Italia.Nel corso del controllo la persona si è innervosita e ha gettato a terra un involucro cercando di non farsi vedere dagli agenti. Tentativo inutile. L'involucro è stato immediatamente recuperato e conteneva 10 confezioni di Hashish. Da qui il fiuto di Fait si è indirizzato direttamente verso una borsa della spesa caricata sulla bicicletta della persona fermata all'interno della quale sono stati rinvenuti 2 grammi e mezzo di cocaina e circa 700 euro in contanti.L'uomo, vistosi scoperta, ha tentato una disperata fuga a piedi per le vie del centro storico fino a quando non è stato definitivamente fermato all’ingresso del percorso Sole.La persona, priva dei documenti di identità, è stata accompagnata presso gli uffici della Polizia Locale Terre di Castelli per essere sottoposto alle operazioni di foto segnalamento e per essere denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti ed inosservanza alle norme per gli stranieri.