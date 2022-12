Vignola, festa per i 100 anni di Anna Mucciarini

Ora Anna è nonna di ben cinque nipoti ed è bisnonna di cinque pronipoti, la più piccola dei quali ha solo due anni

Nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Vignola Emilia Muratori ha fatto visita alla vignolese Anna Mucciarini nel giorno del suo 100esimo compleanno. Anna Mucciarini, infatti, è nata il 21 dicembre a Pavullo, in località Chioggiola. Qualche anno dopo il matrimonio con Giuseppe Bortolani, purtroppo ora deceduto, la famiglia si è trasferita a Vignola. Anna ha fatto la casalinga e si è occupata della famiglia. Anna e Giuseppe hanno avuto, infatti, quattro figli.



Ora Anna è nonna di ben cinque nipoti (con lei nella foto) ed è bisnonna di cinque pronipoti, la più piccola dei quali ha solo due anni. Tutti insieme hanno festeggiato questo importante traguardo. “Con grande piacere ho portato gli auguri dell’Amministrazione di Vignola ad Anna Mucciarini – ha commentato Emilia Muratori – La signora era circondata dalla famiglia, in particolare dai nipoti, in questa bella occasione. Davvero un onore per noi amministratori festeggiare i nostri concittadini più anziani”.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.