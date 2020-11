Vignola, focolaio Cra Sagittario: 50 contagiati su 82 ospiti. 6 morti

E' pesantissimo il bilancio del focolaio Covid (qui l'articolo) presente alla casa di riposo Residence Sagittario a Vignola. Da quando sono stati individuati una cinquantina di contagiati tra gli 82 ospiti presenti si sono verificati sei decessi le cui cause possono essere ricondotte al virus. In un primo momento, come reso noto non appena sono state riscontrate le positività, le condizioni degli anziani ospiti non sembravano gravi tanto che nessuno aveva avuto bisogno nell’immediato di essere ricoverato. “Subito sono state prese tutte le precauzioni necessarie ad affrontare una situazione così complessa – spiegano dalla direzione del Sagittario – gli ospiti positivi sono stati isolati da quelli non contagiati in due zone distinte e non comunicanti dell’edificio. Nonostante queste misure, però, le condizioni di alcuni ospiti, affetti da altre patologie, si sono aggravate fino all’esito fatale. Porgiamo le più sentite condoglianze alle loro famiglie, con le quali siamo rimasti sempre in contatto”.



“La situazione nella struttura privata per anziani è senz’altro difficile, ma continuamente presidiata anche dall'Azienda USL che sta supportando il Gestore ed il medico di struttura con consulenti specialisti, telemonitoraggio dei parametri vitali degli ospiti, fornitura di DPI e, da oggi, fornendo un operatore infermiere a supporto del personale sanitario della Struttura, oltre che il monitoraggio del focolaio da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica – confermano dal Comune di Vignola – Come Amministrazione comunale siamo sempre rimasti in contatto con la direzione della CRA e mantenuto monitorato l’evolversi del contesto. Ci uniamo al cordoglio per le vittime di questa pandemia che colpisce soprattutto i più anziani e malati e siamo vicini al dolore delle loro famiglie. Continueremo a mantenere alta l’attenzione e raccomandiamo a tutti di usare la massima prudenza per tutelare se stessi, la propria salute e quella delle persone più fragili”.