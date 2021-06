Vignola, Francesco Moser visita l'acetaia comunale

Nella Giornata mondiale della biciletta visita, in Municipio a Vignola, nel pomeriggio di ieri, del campione di ciclismo Francesco Moser, accolto dall’assessora al Turismo Daniela Fatatis e dall’assessore alle Attività produttive Niccolò Pesci che lo hanno omaggiato con i prodotti della nostra terra, le ciliegie e l’aceto balsamico.Moser era a Vignola per presentare i vini di sua produzione in un noto locale della zona. Appassionato conoscitore del nostro aceto balsamico, ha colto l’occasione per visitare l’acetaia comunale - che si trova all’ultimo piano della villa municipale Tosi-Bellucci - curata dalla Consorteria ABTM di Spilamberto, comunità di Vignola, di cui erano presenti Luciano Capponi e Graziano Brighetti.Il presidente del GS Pedale Vignolese Franco Manzini ha reso omaggio al glorioso passato sportivo di Moser mostrandogli le immagini delle sue partecipazioni alla Milano-Vignola che lo stesso Manzini contribuiva a organizzare. Francesco Moser vinse la Milano-Vignola nel 1983, mentre era arrivato secondo nei due anni precedenti, nell’81 dietro a Gregor Braun (che tenne la media record di 47,801 km l’ora) e nll’82 dietro a Mantovani.