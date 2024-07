Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari avevano già ricevuto alcune denunce, da parte della società in argomento, relativa ad un ammanco di carburante – gasolio per autotrazione – per complessivi 1.200 litri, accertato in seguito ad ispezioni sui serbatoi di diversi autobus, nel recente periodo estivo.Nella tarda serata di ieri, verso le 22:30, l’uomo è ritornato nel deposito di Vignola e ha posto in atto l’ennesimo furto. In questa circostanza i carabinieri, che già da tempo operavano servizi di osservazione notturna a ridosso della località, lo hanno fermato mentre si allontanava con sei taniche colme di circa 180 litri di gasolio. L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato. Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Modena lo ha giudicato con rito direttissimo, convalidando l’arresto e disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.