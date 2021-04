Vignola, i disegni dei bimbi celebrano il rientro a scuola

Il centro di Vignola si è svegliato questa mattina con oltre un centinaio di messaggi e disegni appesi lungo Viale Mazzini, Via Garibaldi e Piazza dei Contrari. L’iniziativa, organizzata da un gruppo di genitori della città e autorizzata dal Comune di Vignola, vuole dare voce e ascolto ai pensieri e alle emozioni dei più piccoli, dando spazio al loro punto di vista sull’importanza del tema scuola.Per Tommaso di 5 anni “La scuola è una cosa bellissima, è un divertimento, è amicizia”, per Anna di 11 anni “la scuola è come una seconda casa”, per Matilde di 3 anni “la scuola è l’asilo coi bimbi. Si fanno tanti giochi, si legge e si mangia”, per Bianca di 8 la speranza “è che la scuola torni in presenza, per tornare a giocare coi miei compagni durante la ricreazione”.I biglietti rimarranno appesi fino a domenica 11 aprile. Essendo Zona Rossa, si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza e di non creare assembramenti.