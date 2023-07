Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nei mesi scorsi è stato siglato un protocollo d’intesa tra Vignola e la città amica di Rieti allo scopo di promuovere iniziative culturali di promozione dei rispettivi territori nel segno di Jacopo Barozzi.A Rieti, infatti, è in corso un importante e delicato cantiere per il recupero della chiesa di Sant’Antonio Abate, opera di Barozzi, argomento di cui si è trattato in un recente convegno di studi dal titolo “La bellezza ritrovata” a cui ha partecipato anche il sindaco di Vignola Emilia Muratori. Oltre a Rieti, tutte le città “vignolesche”, ovvero quelle località che ospitano opere di Barozzi, stanno facendo rete per ricordare questo anniversario: Piacenza, Parma, Bologna, Roma, Sant’Oreste, Viterbo, Caprarola, Norcia, Grotte Di Castro, Capranica, Cittaducale, Fara In Sabina. Le iniziative celebrative di quest’anno utilizzeranno un logo comune che riporta, oltre alla dicitura Jacopo Barozzi Il Vignola, anche l’immagine della famosa scala a chiocciola che si trova a Palazzo Barozzi, a Vignola.Sempre ieri sono state inaugurate tre mostre: “Il Vignola e le sue opere”, ospitata nel Salone d’onore di Palazzo Barozzi, quella dell'associazione culturale Archeo & Arte che ha progettato l’allestimento artistico composto da sette immagini dedicate al Barozzi, riprodotte su stendardi appesi alle basi delle capriate del loggiato cinquecentesco adiacente all’ingresso della Rocca di Vignola e infine quella presso la Galleria Decò con gli acquerelli di Margherita Franchini dal titolo “Omaggio al Barozzi”.