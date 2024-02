Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica 3 marzo, alle 19.30, Cupe vampe (raccolta fondi per Gaza); musica dal vivo con Le Piccole Morti, preceduti dalla Banda POPolare dell'Emilia Rossa. Evento promosso in solidarietà verso il popolo palestinese. Sempre domenica, alle 16 dibattito dal titolo 'Fermiamo il genocidio. per una Palestina libera' con la partecipazione di Mirka Garuti, Francesco Giliani e Issa Moussa.