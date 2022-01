Vignola: incendio in una palazzina, 8 famiglie evacuate, nessun ferito

Nessun ferito ma tanta paura quando il fumo che a seguito delle fiamme si erano sprigionate da uno degli appartamenti al primo piano ha invaso il vano scale ed altri locali della palazzina di dodici appartamenti in via Nazario Sauro a Vignola. L'allarme scatta poco prima delle nove, e 4 squadre dei Vigili del Fuoco sono subito sul posto. Diverse persone delle 8 famiglie presenti sono già in strada. Altre vengono fatte uscire. La palazzina va evacuata totalmete. Le procedure funzionano e nessuno subisce danni fisici. I danni sono ingenti. Due appartamenti totalmente inagibili ma in via precauzionale viene disposto il divieto di fare rientro in casa per 8 famiglie . Presente il Sindaco, 118, Carabinieri.