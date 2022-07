Vignola, locale mal frequentato, chiuso fino al 29 luglio

I Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno dato applicazione ad un provvedimento di sospensione temporanea della licenza per un periodo di 15 giorni, emesso dal Questore della provincia di Modena, ex art. 100 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti del titolare di un market etnico ubicato nel centro di Vignola.Il provvedimento è stato adottato su proposta dei militari della locale Tenenza, a seguito di un’intensa attività di prevenzione e controllo svolta dal personale dall’Arma della citata Tenenza negli ultimi mesi, in risposta alle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.Nel corso dei numerosi controlli, l’esercizio commerciale è risultato assiduamente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia.La sospensione, che ha la finalità di prevenire attività delittuose, avrà efficacia fino al 29 luglio.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.