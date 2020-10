Vignola, Muratori: 'Lavoriamo per avere comando compagnia carabinieri'

'A Vignola già da ora stiamo lavorando affinchè possa realizzarsi uno dei più importanti obiettivi: l’elevazione dell’attuale Tenenza dei carabinieri di Vignola a Comando di Compagnia'. Ad annunciarlo è la neo sindaco Emilia Muratori.'La sicurezza dei cittadini sarà una delle priorità di questa Amministrazione. Non è un caso che io abbia tenuto personalmente la delega alla Sicurezza - afferma la Muratori -. Tra l’altro, dopo aver incontrato i sindaci dell’Unione Terre di Castelli, è stato deciso che avrò la stessa delega anche in Unione. Una doppia responsabilità che voglio cominciare ad onorare fin da subito. Sono tante e di vario tipo le azioni che, a Vignola, metteremo in campo, dall’implementazione della videosorveglianza al contrasto al degrado urbano nelle zone considerate più a rischio. Ma già da ora stiamo lavorando affinchè possa realizzarsi uno dei più importanti obiettivi: l’elevazione dell’attuale Tenenza dei carabinieri di Vignola a Comando di Compagnia. Colgo quindi con favore le parole che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha pronunciato a questo proposito in Consiglio comunale a Modena e lo ringrazio per aver indicato il territorio di Vignola come uno dei luoghi che merita di essere potenziato in termini di presenza di forze dell'ordine. Come delegata alla Sicurezza sono convinta che la presenza del Comando di Compagnia dei carabinieri a Vignola sarà una garanzia di maggior sicurezza per i cittadini non solo del nostro Comune, ma di tutta l'Unione Terre di Castelli. Chiederemo di poter incontrare fin dai prossimi giorni le autorità competenti per avviare il procedimento che ci porterà alla realizzazione di questo obiettivo'.