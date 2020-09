Vignola, nuova stazione, ambiente e sicurezza: le priorità di Pasini

Passa per l’attuazione del progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria, la realizzazione del Polo della Sicurezza e la prosecuzione degli interventi a favore dell’ambiente e del decoro della città il programma elettorale che Angelo Pasini, candidato del centrodestra e dei civici, ha presentato oggi in conferenza stampa. Senza dimenticare, inoltre, importanti capitoli dedicati alla gestione delle emergenze (covid ma non solo), alla sanità (lavorare insieme all’Ausl per realizzare un Ospedale di Comunità e una Casa della Salute) e all’edilizia scolastica (completamento degli interventi per l’adeguamento normativo degli edifici di competenza comunale).

“E’ un programma elettorale – commenta Pasini - che parte dalla concretezza delle cose fatte in questi ultimi tre anni, per proseguire sulla strada intrapresa, concludendo in primo luogo ciò che abbiamo avviato. Allo stesso tempo abbiamo aggiunto nuove idee e nuove proposte che ci sono state suggerite negli incontri con i cittadini e con i componenti delle liste che mi sostengono. Non a caso, del resto, abbiamo scelto come slogan “Vignola, proseguiamo!”, che è diventato anche un hashtag per i social”.

Grande impegno nel programma presentato agli elettori anche sul nuovo Piano Urbano del Traffico (“Destineremo le risorse necessarie per completare il programma e rimettere in ordine e in sicurezza la viabilità di Vignola, compresi l’adeguamento dimensionale dei marciapiedi esistenti e l’abbattimento delle barriere architettoniche”), l’agricoltura (tra cui un “nuovo bando di gestione con un progetto di rilancio del mercato ortofrutticolo di via dell’Agricoltura”) e il volontariato (nuove sedi per le associazioni).

“Fondamentale – prosegue Pasini – anche il progetto che abbiamo sulla programmazione della Vignola del futuro. Abbiamo finalmente archiviato la pratica del PSC, Piano Strutturale Comunale, che doveva sostituire il vigente PRG (Piano Regolatore Generale), ma è durato un decennio ed è costato più di 1milione di euro, in larghissima parte sprecati perché il ripetuto PSC non è mai arrivato a conclusione. Predisporremo invece il nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale), incoerenza con le linee di indirizzo del documento strategico già approvate. Tra queste, c’è la precedenza alla rigenerazione urbana e non al consumo di suolo, con particolare attenzione alla riqualificazione dell’edificato esistente e all’incentivazione al miglioramento energetico ed alla sicurezza sismica”.

Rimane inoltre fermo il no al progetto della nuova Coop e sono previsti nuovi investimenti sui parchi (nuovi giochi per bambini), lo sport, la cultura e il tempo libero.