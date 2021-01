'Vignola, ora Pd ci dica di chi è la responsabilità dei voti negati'

'Riscontro le artificiose affermazioni del Pd modenese, in festa dopo che il Tar ha respinto il ricorso delle 2 esponenti del partito Lega per l'annullamento, di fatto, del risultato delle elezioni amministrative di Vignola, 20-21 settembre 2020. Il Tar ha però anche messo nero su bianco, si legge nella sentenza: '... senza che siano quindi ravvisabili anomalie nella condotta dell'Ente (Comune di Vignola aggiungo io) ...' in riferimento alla gestione delle operazioni elettorali 'macchiate' purtroppo dal negato diritto di voto amministrativo ai cittadini in isolamento covid-19. Sono contento dell'espressione del Tar! E ringrazio ancora la Lega che con il ricorso ha voluto dar voce anche a chi è stato negato il diritto di voto. Il Pd modenese derubrica la mia soddisfazione ad egocentrismo per cui sarei 'concentrato' solo su me stesso. No comment'. Così l'ex candidato sindaco a Vignola e attuale consigliere comunale di opposizione nel gruppo Vignola per tutti, Angelo Pasini.'Ricordo ai lettori che il segretario del Pd Fava, con arroganza e poca serietà mi ha a suo tempo indicato come colui che ha dormito nell'organizzazione delle operazioni elettorali a Vignola. E così, secondo Fava, sarebbe stata anche colpa mia il mancato esercizio del diritto di voto amministrativo, (fatto esecrabile e molto grave che ha coinvolto anche 4 vignolesi e molti italiani residenti nei Comuni dove si è votato anche per il sindaco). Anche Emilia Muratori per difendersi in tribunale con un contro ricorso a quello delle esponenti della Lega, ha scaricato sull'Ufficio elettorale comunale, e anche sullo scrivente allora sindaco vicario, ogni responsabilità in merito. Dopo la certificazione del Tar, chiedo a Fava, uso a giudicare il lavoro altrui, di indicarci adesso chi è il responsabile di tutto ciò. Il Pd esprime importanti Ministri nel Governo romano, deputati e senatori in Parlamento. Invece di accusare me, si attivi affinché il diritto di voto non sia mai più negato ad alcuno. Nella cospicua rassegna stampa di questi giorni, neanche una parola in tal senso' - chiude Pasini.