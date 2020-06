Vignola, Pasini lancia la campagna: 'Da sindaco per crescere ancora'

Una candidatura alla carica di sindaco in continuità con l'esperienza amministrativa e di governo che fino ad oggi lo ha visto vicesindaco ed assessore all'ambiente ed ora facente funzione di sindaco, al posto del dimissionario Simone Pelloni, sindaco fino alla sua elezione all'assemblea legislativa regionale che lo ha portato a scegliere tra la carica di consigliere quello di sindaco. Esperienza, quella del governo di centrodestra di Vignola quindi interrotta anzitempo, ma che Angelo Pasini vuole continuare, in linea con il lavoro fino ad ora svolto.Ambiente come una visione alternativa della gestione dei rifiuti spinta verso un porta a porta pieno, e sicurezza, i temi principali, oltre welfare e sostegno alle imprese e al commercio. 'Con noi Vignola è tornata ad essere Vignola, nel senso che è ripartita in tutti i suoi aspetti anche economici e del commercio' - ha fermato Pasini nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna elettorale, questa mattina, in pieno centro storico, al Cafè Torino, tenuta insieme all'intera compagine di centro-destra. Testimoniata della presenza dell'ex sindaco Simone Pelloni consigliere regionale Lega e dal consigliere regionale e referente di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo. Forza Italia, per voce del coordinatore provinciale Piergiulio Giacobazzi, aveva già la scorsa settimana espresso il proprio pieno appoggio. Un centro destra di partito che appoggerà Pasini insieme ad una forza civica, Vignola per tutti, già in maggioranza in consiglio comunale. Questa mattina presente per rinnovare il suo 'appoggio convinto' a Pasini.Anche Pasini, come fatto dal suo diretto avversario politico per la carica di sindaco Emilia Muratori, promette di puntare ad un mandato di 5 anni senza interruzioni. Tra i temi di strategia politica anche quello sulle Unioni. Quella dei Comuni Terre di Castelli ha raggiunto un buon livello nel conferimento dei servizi, tale da porla nelle condizioni di giungere una fusione. Verso la quale l'attuale compagine di governo non vorrebbe arrivare, preferendo una sempre maggiore integrazione dei servizi, una maggiore sinergie e, in definitiva, più che una fusione una maggiore potenziamento dell'Unione come tale. 'Ricordiamo che la fusione è stata fatta fallire proprio dai sindaci che di centro sinistra che l'avevano posta come obiettivo'Le elezioni amministrative Vignola si svolgeranno il 20 di settembre.L'intervista al candidato a sindaco Angelo Pasini