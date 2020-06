Vignola, Pelloni: 'Dal Pd subito attacchi personali scomposti'

'Pronti, via e il Pd mi attacca subito sotto la cintura. Spero che d'ora in poi la campagna elettorale a Vignola sia all'insegna di un confronto di idee e di progetti concretamente realizzabili, e che il loro candidato sindaco prenda le distanze e rettifichi le dichiarazioni che ha precedentemente autorizzato'. Così il consigliere regionale Simone Pelloni, fino a pochi mesi fa sindaco di Vignola, risponde all'attacco del Pd nel giorno dell'annuncio della loro candidata a sindaco.'Nella nota del Pd che annuncia la discesa in campo di Emilia Muratori - spiega Pelloni - subito vengo accusato di 'ambizione personale'. Ricordo a Emilia e a tutto il Partito Democratico che in Regione ci si va solamente se si prendono dei voti e non per nomina. Cosa peraltro che hanno fatto, in questa tornata elettorale, anche due sindaci del Pd. Sempre per ricordare come sono andate le cose, torno a ribadire che all'ultima tornata elettorale per le regionali non c'era nessun candidato Pd di questo territorio. Tuttavia, almeno un candidato del territorio alla fine è stato eletto, per rappresentare in un organo così importante come la Regione Vignola e il suo comprensorio. Ora, almeno a livello locale, la sinistra ha finalmente trovato la convergenza sul nome della Muratori (dunque non certo la prima scelta, altrimenti sarebbero usciti ben prima allo scoperto), che conosco bene, essendo stati colleghi per un certo periodo, e che ricordo avere un diverso stile rispetto a questi attacchi scomposti nei miei confronti già al momento della presentazione. Comunque auguri e buona campagna elettorale. Per quanto riguarda il gruppo Lega, noi stiamo già lavorando assieme agli altri alleati della nostra coalizione per costruire un'ampia e inclusiva convergenza su Angelo Pasini, che in questi anni ha già avuto modo di rivelare la sua concretezza e la sua capacità di governare una città come Vignola'.