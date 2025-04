Vignola ricorda il partigiano Mario Allegretti, a 80 anni dalla morte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Giovedì 10 aprile, nell'esatto giorno dell'80esimo anniversario della morte in combattimento, Vignola ricorda il partigiano vignolese Mario Allegretti, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria, nel corso di una iniziativa pubblica dal titolo “Mario Allegretti, molto più del nome del nostro liceo” che si terrà proprio presso l’Auditorium del liceo cittadino intitolato a “Mario Allegretti”.



Mario Allegretti era nato a Vignola nel settembre del 1919, laureatosi in Giurisprudenza, era entrato nell’esercito, assegnato con il grado di sottotenente al 33° Reggimento carristi di stanza a Parma. Aderente al Partito d’Azione, al momento dell'armistizio si era dato all'organizzazione delle prime formazioni partigiane 'Giustizia e Libertà'. Nel giugno del 1944, aveva raggiunto le bande attive nella zona di Montefiorino, Ospitaletto, Pianorso e delle Are Vecchie.

Per il suo coraggio gli fu affidato il comando della formazione 'Italia libera' e poi quello della 34a Brigata “Monte Santa Giulia, che comandò valorosamente sino allo scontro finale: cadde, infatti, combattendo contro i tedeschi a Saltino di Prignano.

Questa la motivazione della massima ricompensa al valore militare alla memoria che gli è stata concessa nel 1945: 'Combattente di tempra adamantina, promotore ed animatore della lotta di liberazione, in lunghi mesi di dura guerra partigiana, sempre alla testa della sua Brigata, dava costante prova di eccezionale ardimento. Durante l'aspra battaglia per la difesa di Monte Santa Giulia, si infiltrava audacemente fra le linee nemiche e, dopo avere col fuoco del suo mitra ridotto al silenzio due postazioni di armi automatiche, mentre ne attaccava un'altra, cadeva mortalmente colpito gridando ' Viva l'Italia! '. Fulgido esempio di sublime eroismo e di ardente amor di patria'.L’iniziativa pubblica di giovedì 10 aprile sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Vignola Emilia Muratori e del sindaco di Prignano Mauro Fantini, del presidente dell’Associazione nazionale Carristi sezione “Mario Allegretti” di Modena e Reggio Emilia Davide Manzini, e della dirigente dell’istituto Allegretti-Paradisi Claudia Polo. Seguiranno gli interventi di Enzo Cioni, dell’associazione culturale “Mezaluna”, del docente del liceo Allegretti Paolo Togni e dell’appassionato di storia locale Giancarlo Macchioni che dialogherà con gli studenti. Saranno presenti anche Gianluca e Daniele Marchetti, familiari di Mario Allegretti. Nell’iniziativa sono state coinvolte le classi 3a A CL, 5a A SC, 5a A RIM, 2a A SC e 2a C SC.