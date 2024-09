Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Prefettura di Modena è stata immediatamente avvertita ed ha messo in moto la procedura prevista per il disinnesco dell’ordigno. Nell’attesa dell’arrivo del corpo specializzato, è stato istituito un divieto di transito nel tratto di Percorso Natura compreso tra l’incrocio con via Contardo Baroni e quello con via Mancini, sempre nel territorio del Comune di Vignola.