Vignola: ruba bici e poi attrezzi, arrestato due volte in un mese

Un italiano residente a Vignola di 33 anni, arrestato un mese fa da due carabinieri in borghese mentre rubava due biciclette e per questo gravato dell'obbligo di firma, è stato fermato ieri da un altro carabiniere in borghese, Guido Caforio, residente a Vignola ed arrestato ancora una volta per furto. Il militare ha notato il 33enne inseguito da due uomini i quali avevano subito il furto di una cassetta degli attrezzi dal loro furgone.Bloccato dal carabiniere, il ladro recidivo è stato processato per direttissima questa mattina. E' stato condannato agli arresti domiciliari. Da notare come l'uomo, autore dei due furti, ad oggi percepisca anche il reddito di cittadinanza.L'operazione è stata presentata questa mattina dallo stesso militare autore dell'arresto e dal comandante della compagna di Sassuolo Camillo Meo.