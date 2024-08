Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A chiamare i militari sono stati i residenti dell’abitazione i quali, mentre cenavano, hanno udito dei rumori provenienti dalle camere poste al piano superiore.Nel verificare cosa stesse succedendo, hanno sorpreso uno sconosciuto che stava rubando all’interno di una stanza. L’uomo, vistosi scoperto, si è lanciato dal balcone e si è dato alla fuga.I carabinieri hanno quindi fermato un 27enne albanese, risultato irregolare sul territorio nazionale. Anche alla vista dei militari, l’uomo ha provato a dileguarsi a piedi, ma è stato rincorso e bloccato.Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro, parte dei quali asportati dalla villa di Vignola. Ritrovati anche ulteriori preziosi presumibilmente oggetto di furto.Il 27enne è stato arrestato per furto in abitazione e l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Modena che ha applicato la misura dei domiciliari.