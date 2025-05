Vignola, spaccio: arrestato un tunisino di 22 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Polizia ha arrestato un tunisino di 22 anni per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina la polizia con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale di Vignola, ha effettuato una perquisizione domiciliare. Nell’appartamento si trovava l’indagato, che alla vista della Polizia, ha cercato di darsi alla fuga, sbarazzandosi di un involucro contenente stupefacente. Raggiunto e bloccato dagli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo con una gomitata al volto un operatore.

Il cane antidroga ha fiutato 104 grammi di hashish, occultati all’interno dell’abitazione, dove gli agenti hanno anche rinvenuto 5670 euro in contanti e un bilancino di precisione. All’esito dell’udienza il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.