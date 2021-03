Vignola, striscione davanti alla Materna: 'Ridate la scuola ai bimbi'

Un piccolo gesto di alcune famiglie di una scuola dell'infanzia di Vignola. 'Ridate la scuola ai bambini, la scuola è vita': un messaggio semplice, quello scritto su un grande cartello striscione davanti all'edificio scolastico, che vuole sensibilizzare a comportarsi e lavorare affinché la scuola possa riaprire al più presto, perché é il dono più prezioso per i bambini. Allo stesso tempo é un modo per ringraziare chi, in tutti questi mesi, si è dato da fare per reinventare una scuola diversa e ha consentito che i bambini potessero frequentarla in tutta sicurezza.