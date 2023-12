Vignola, terremoto in giunta: l'assessore Smeraldi si è dimesso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questi 3 anni di malgoverno della giunta Muratori hanno sempre fatto trapelare che tra il sindaco e l’assessore al bilancio Smeraldi, non ci sia mai stato feeling - afferma il consigliere comunale Lega Barbara Badiali -. L’arroganza e l’incapacità al dialogo e alla mediazione, sono le caratteristiche di questa amministrazione: non solamente nei confronti delle minoranze, questa attitudine si è manifestata in tutte le sue caratteristiche anche al proprio interno. Un’animosità che palesa i primi cedimenti della maggioranza'.'Il momento e le modalità con cui l’assessore ha annunciato le proprie dimissioni è stato davvero simbolico perchè si è apprestato a comunicarle qualche minuto dopo la formalizzazione dell’atto politico più importante della Giunta: il bilancio di previsione, la cui delega compete allo stesso Assessore, titolato a definire le linee programmatiche dei prossimi 3 anni - afferma l'esponente leghista -.

Dimettendosi, Smeraldi ha dato un segno eloquente dell’impossibilità al dialogo all’interno della Giunta stessa, la quale si mostra molto contraddittoria al suo interno e rischia di perdere di vista gli interessi dei vignolesi. Questa arroganza istituzionale è stata confermata attraverso la mancata considerazione, del tutto ingiustificata, degli emendamenti proposti dalla Lega, tra cui sviluppo del settore primario; valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e sostegno al commercio di prossimità'.



'Questi emendamenti erano stati proposti non tanto per interessi politici, bensì frutto di richieste poste al nostro Gruppo dai rappresentanti dei settori più in crisi. Con l’uscita dell’Assessore, l’Amministrazione di fatto diventa monocolore. Invece di baruffe interne, bisognerebbe pensare alla Vignola dei prossimi anni' - chiude Badiali.