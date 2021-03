Vignola: ubriaco alla guida di auto senza assicurazione e revisione

Questa mattina stava circolando a velocità moderata sulla sua Fiat 16 quando gli agenti della Polizia Locale delle Terre di Castelli lo hanno fermato per un controllo. L'uomo, apparso subito alticcio, è stato sottoposto all'alcol test dal quale è emersa una percentuale di alcol nel sangue di tre volte il consentito. Una delle prime gravi infrazioni commesse dal 55enne di Vignola. Le altre, accertate subito dagli agenti, riguardano la revoca della patente, avvenuta tempo fa e, sull'auto, l'assenza di revisione e di assicurazione, scaduta da 5 anni. E non è tutto. Si è accertato inoltre che il veicolo era già sottoposto a sequestro per una stessa violazione allo stesso articolo.Il veicolo è stato sequestrato ed è a disposizione dell’Autorità competente per la definitiva confisca dello stesso. L'uomo è stato denunciato.