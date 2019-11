Vignola, ubriaco, provoca incidente e scappa: bloccato dai Carabinieri

Simulazione di reato guida in stato di ebrezza con rifiuto di accertamento tramite etilometro, omissione di soccorso e fuga in incidente stradale con persone ferite.Gravi accuse per le quali un ventisettenne nordafricano residente a Vignola è stato denunciato dai Carabinieri della locale tenenza, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.I fatti di cui si è reso responsabile risalgono alle 3.45 di ieri quando il giovane che percorreva con la sua Golf via Battisti si è scontrato con un auto, Renault Megane, sulla quale viaggiavano due fratelli vignolesi, di 23 e 25 enni. Dopo l'urto, che ha provocato il ferimento dei due fratelli, soccorsi e trasportati all'ospedale dal 118, l'uomo alla guida della Golf, pur anch'egli ferito si è dato alla fuga, omettendo di prestare assistenza alle persone coinvolte. Immediate indagini avviate dai carabinieri della Tenenza hanno permesso di rinvenire il veicolo a circa 1 km di distanza dal luogo dell’impatto. Poco dopo veniva rintracciato il proprietario. Quando i Carabinieri lo hanno raggiunto presso la sua abitazione, era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche. Le ferite compatibili con il sinistro stradale che si era verificato non lasciavano spazi a dubbi sulle sue responsabilità. L'uomo si giustificato con i militari dichiarando di aver subito il furto del proprio veicolo, circostanza tuttavia evidentemente non confermata dagli accertamenti effettuati.