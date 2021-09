Vignola: ubriaco senza patente in motorino, denunciato

Qualche giorno fa non si era fermato all’alt durante un posto di controllo della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, dileguandosi in sella al suo ciclomotore. Nella giornata di ieri, una pattuglia del suddetto corpo di polizia locale ha notato circolare lo stesso ciclomotore in via Vandelli a Montale Rangone: questa volta la pattuglia è riuscita a fermare il ciclomotore e ad identificare il conducente che, tuttavia, mostrava tutti i sintomi tipici dello stato di ebbrezza da alcool. Il conducente, A.S.A. di anni 28 e residente a Sassuolo, è stato sottoposto a prova etilometrica riscontrando una presenza di alcool nel sangue di oltre 2 grammi per litro, superando il limite consentito dalla legge di ben quattro volte.Ulteriori accertamenti sui documenti della persona fermata hanno portato alla scoperta della mancanza della patente di guida perché mai conseguita. Per il ventottenne sono scattate quindi una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una sanzione per guida senza patente di oltre 5.000 € e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.Durante i normali controlli di Polizia Stradale del Corpo di Polizia Locale Unione Terre di Castelli è stato fermato un autoarticolato di proprietà di una ditta di Verona condotto da un autista di anni 35.Dal controllo è emerso che il cronotachigrafo del mezzo pesante, che registra tutta l’attività effettuata, era tarato con pneumatici nelle ruote motrici di una misura mentre il veicolo ne montava altre di dimensioni maggiori, ambedue previsti nella carta di circolazione.Questa differenza, che superficialmente può apparire di scarsa importanza nei mezzi pesanti, ha una notevole importanza, in quanto è uno stratagemma semplice ma molto efficace per fare registrare al cronotachigrafo una falsa velocità del veicolo, mentre invece ne effettua una maggiore, ingannando gli organi deputati al controllo.Il veicolo è stato accompagnato presso una officina specializzata e il “trucco” è stato certificato dal tecnico specializzato. La conseguenza di tale condotta ha portato ad una sanzione di 866 Euro e alla sospensione della patente di guida del camionista.