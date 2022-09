Vignola, visita del vescovo al Pronto soccorso

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 settembre, il vescovo monsignor Erio Castellucci ha fatto visita al Pronto Soccorso di Vignola, per porgere un saluto agli operatori sanitari e benedire i locali recentemente inaugurati. Ad accoglierlo, la direttrice generale dell'Ausl di Modena Anna Maria Petrini, la direttrice dell'ospedale e del Distretto di Vignola Federica Casoni, e il personale del Pronto soccorso in servizio.Si ricorda che da lunedì scorso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vignola si accede da via Plessi.

