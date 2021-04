Vignola, volontariato in lutto: è morto Iasco Melotti

Lutto a Vignola per la scomparsa di Iasco Melotti, 74 anni, storico dirigente, ma anche tuttofare, della società sportiva Vignolese 1907 ASD. In tanti hanno avuto modo di conoscerlo: lo stadio comunale “Caduti di Superga” è stato per anni la sua casa. 'Nella sua figura - si legge in una nota del Comune di Vignola - si incarnava il vero spirito del volontariato, capace di passare con umiltà e senso del dovere da scelte di livello dirigenziale alla pura manutenzione della struttura sportiva. Lo ricordiamo come una persona dai modi e dai toni sempre adeguati al momento. Un vero appassionato che ha saputo avvicinare tanti giovani allo sport. A nome della comunità vignolese, porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie e al figlio'.