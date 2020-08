Villa Sorra, Soprintendenza bacchetta Comuni: 'E' in stato di degrado'

“Si assicura che è in corso da parte di questa Soprintendenza, per quanto di competenza e nei limiti dei mezzi disponibili, un attento monitoraggio dello stato di avanzamento delle iniziative poste in essere dalla proprietà, nella consapevolezza dell’elevato valore storico-artistico del bene in parola e della sentita partecipazione, da parte della comunità locale, alle sorti del bene, con particolare riferimento agli spazi aperti attualmente accessibili, le cui condizioni di degrado vanno a discapito delle esigenze di tutela e di fruizione pubblica del bene stesso”.

Si apre così la lettera firmata dalla Soprintendente, Cristina Ambrosini, ed inviata alla Consigliera Sabina Piccinini per conto del Ministro dei Beni Culturali, dopo l’esposto fatto pervenire lo scorso maggio. Il messaggio è chiaro: Parco e Giardino storico versano in una condizione di degrado e la Soprintendenza intende vigilare sull’operato di chi dovrebbe garantirne la tutela. Dal 1972 la Villa è di proprietà dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Nonantola e San Cesario. 'La gestione è totalmente delegata al Comune di Castelfranco Emilia che però pare non aver ancora compreso il forte legame, riconosciuto dalla stessa Soprintendente nella sua lettera, fra la comunità locale e Villa Sorra' - afferma la Piccinini.

'Questa estate, nonostante il caldo torrido, l’assenza di iniziative culturali, l’impossibilità di accedere a Villa e Giardino Storico, le persone al Parco erano tante. Lasciate però dal Comune di Castelfranco Emilia senza bagni pubblici, senza bar, col divieto per gli ambulanti di vendere cibo, bibite o gelati. La gente a Villa Sorra continua ad andarci nonostante una condizione indegna del prestigio e della bellezza che un tempo erano di questi luoghi. Lo stesso Comune di Castelfranco Emilia, nel riscontro inviato alla Soprintendenza e firmato dal dirigente, Marino, ammette la generale sofferenza della maggior parte degli alberi del parco. Come si è arrivati a questo punto? Per la manutenzione del verde i Comuni proprietari spendono pur sempre 100mila euro l’anno. Cosa fa il dottore agronomo incaricato della cura del Parco e del Giardino storico? Cosa fa il “Comitato tecnico-scientifico per la gestione e la valorizzazione di Villa Sorra”? Un grande progetto è in cantiere, milioni di euro sono arrivati dalla Regione per il restauro della Villa. Ad oggi però, il Comune di Castelfranco Emilia, neppure alla Soprintendenza riesce a spiegare le ragioni di una condizione di degrado che dura ormai da troppi anni' - chiude la Piccinini.