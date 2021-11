Viola il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, arrestato

Nonostante il divieto di avvicinamento disposto il 18 settembre 2020, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena al GIP del Tribunale, per il reato di atti persecutori, il 39enne di Castelfranco Emilia, destinatario del provvedimento, si è spinto nei pressi della casa della ex fidanzata. Un gesto che gli è costato caro, perché i Carabinieri della locale tenenza lo hanno individuato e bloccato. Flagranza di reato che ha fatto scattare l'arresto immediato per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento dalla casa familiare della donna.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.