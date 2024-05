Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono intervenute squadre permanenti da San Felice e di volontari dei vigili del fuoco da Finale Emilia e due squadre da Mirandola.Il sindaco di Mirandola Greco e il comandante Doni hanno provveduto ad attivare il Coc. Sono state impiegate due pattuglie della polizia locale, tre squadre della Croce Blu e una squadra delle manutenzioni comunali per effettuare sopralluoghi e rispondere alle segnalazioni dei cittadini.Salvo qualche situazione di piccolo allagamento con formazione di sacche d'acqua, defluite nel giro di pochi minuti la situazione è rientrata senza feriti, danni strutturali o situazioni che rendano necessario l'abbandono delle abitazioni. In località Quarantoli, per controllare il livello di un canale che aveva raggiunto la sede stradale, sono in entrate in azione due idrovore della Croce Blu.