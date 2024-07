Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il paziente è stato ricoverato nel reparto lo scorso 2 luglio per febbre e sintomi gastrointestinali con successiva comparsa di sintomatologia neurologica per cui sono stati disposti accertamenti da cui è emersa la positività al virus.Ricordiamo che il West Nile è presente in tutta l’area della pianura padana ed è veicolato principalmente dalla zanzara comune: l’uomo, come pure i cavalli, viene occasionalmente infettato tramite punture di zanzare ma non è in grado di trasmettere l’infezione ad altre zanzare, né ad altre persone.Il virus non è quindi trasmissibile ed è per questo motivo che, a differenza di altri virus veicolati dalle zanzare come Dengue e Chikungunya, nel caso del West Nile non scattano i protocolli di disinfestazione nell’area di residenza del paziente.Il riscontro di positività al virus West Nile comporta l’attivazione di interventi di controllo della zanzara comune e di prevenzione nell’uomo e nei cavalli. Nei Comuni delle province dove è stata riscontrata la presenza del virus vengono quindi attivate e rafforzate le misure di prevenzione, come previsto dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2024, a partire degli interventi di lotta antilarvale da parte dei Comuni.