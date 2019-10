'Vogliamo un'Italia antiestremista e anticomunista'

I giovani di Forza Italia della Provincia di Modena hanno presentato il progetto “Vogliamo un'Italia Antiestremista ed Anticomunista”. Enrico Pavesi, coordinatore provinciale di FIG, insieme ad altri dirigenti del partito giovanile di Forza Italia, ha spiegato che il progetto si dividerà in più parti partendo da una raccolta firme in tutta la provincia per chiedere al presidente della Regione di integrare in maniera totale la risoluzione del parlamento Europeo che equipara il nazismo, il fascismo ed il comunismo stalinista in ricordo delle atrocità commesse dai totalitarismi ed in condanna di chi ancora oggi usa a fini politici e propagandistici simboli e teorie di tali estremismi, inoltre il movimento politico di FI si impegna a presentare una modifica del regolamento e\o statuto di ogni comune, dove già presente una condanna agli estremismi fascisti, verso un aggiunta di condanna del comunismo e di ogni estremismo.

“Ogni estremismo violento, eccidio di massa e movimento antidemocratico deve essere condannato e il documento approvato dal consiglio regionale non è sufficiente a rendere rispetto alle vittime dell’estremismo e totalitarismo Comunista, perciò saremo in prima linea in ogni piazza per chiedere che tale tema venga riconosciuto e che i cittadini vengano sensibilizzati' - ha concluso Pavesi.