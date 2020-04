Volpe (Uniti per Bomporto): 25 aprile e 41 bis, post strumentalizzato

Come capogruppo di opposizione Uniti per Bomporto mi vedo costretto a fare alcune precisazioni. Il giorno 27 aprile un giornale locale pubblicava un articolo riguardante un post di Facebook, condiviso da Roberto Garuti (foto sopra), candidato sindaco alle ultime elezioni di Bomporto e pertanto membro di opposizione all'attuale amministrazione comunale.Partendo dal presupposto che ognuno può condividere ciò che vuole, ritenendosi eventualmente responsabile di ciò che fa, mi preme puntualizzare il fatto che il post sia stato strumentalizzato a dovere, probabilmente da chi ha interesse a mettere in cattiva luce la nostra opposizione con l'attuale amministrazione comunale, con la quale si collabora fattivamente se pur con punti di vista differenti, come si confà tra persone civili, pragmatiche e che hanno a cuore il bene del Paese.Probabilmente chi ha strumentalizzato il post non sopporta il fatto che gli elettori di centrodestra siano comunque stati la maggioranza alle ultime consultazioni nel comune di Bomporto. Qui non si mette in discussione il 25 aprile, ma le contraddizioni emerse. L'ennesima riprova del fatto che in Italia vigano due pesi e due misure. In piena emergenza sanitaria, in un momento così delicato, nel quale si chiede a tutta la popolazione di fare sacrifici e di limitare il più possibile i rapporti interpersonali, si autorizza o comunque si tollera una manifestazione, in barba ad ogni tipo di restrizione.Relativamente al problema dei detenuti al 41 bis è indubbio che vi siano state delle concessioni di troppo, tanto che il ministro di Grazia e Giustizia è dovuto correre ai ripari con un provvedimento urgente, per cercare di stringere le maglie rispetto alle autorizzazioni rilasciate per motivi di salute. Sono fatti reali e oggettivi per i quali chi è preposto dovrebbe fornire una motivazione accettabile.