Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E così trovato l'accordo per 'sconfiggere le destre' (ritornello ormai logoro ma sempre attuale), già si sta lavorando al compromesso.Il punto di caduta sarebbe legato - a quanto pare - a un patto 'segreto' tra Pd, Azione e altre liste alleate, in base al quale Simone Morelli, il protagonista del famoso Carpigate uscito completamente assolto dalla vicenda giudiziaria, non verrebbe candidato nella lista di Azione. Lasciando il suo nome 'libero' per le Regionali di novembre.Lo stesso patto prevederebbe il non ingresso in giunta dell'ex vicesindaco in caso di vittoria di Riccardo Righi, ma su questo punto le cose si fanno più sfumate. Qualora Azione dovesse ottenere un buon risultato il 9 giugno, sarebbe infatti difficile per i Dem mettere dei veti sui nomi. Compreso quello di Morelli, con buona pace dell'uscente Alberto Bellelli.