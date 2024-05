Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Piuttosto - ha sostenuto - occorre potenziare le iniziative per la 'salute', intesa come benessere che evita quindi spesa sanitaria'. Ha ricordato inoltre l'importanza delle case della salute, poi diventate case di comunità, per potenziare i servizi territoriali di prossimità ai cittadini, che possono occuparsi di assistenza e bassa soglia, liberando spazi per le urgenze presso gli ospedali. Elisa Parenti ha ricordato come nel programma elettorale per il Comune di Formigine sia previsto di lavorare in questo senso, anche stimolando le autorità sanitarie competenti in materia a investire sulle case di comunità per avere maggiore vicinanza dei servizi vicini ai formiginesi, a partire dal polo di Villa Bianchi e dai poliambulatori.