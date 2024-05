Voto a Formigine, Prandi: 'Ci siamo per un’alternativa di valore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il programma è vasto e articolato e per questo motivo invitiamo, chiunque voglia approfondire le idee dell’unica alternativa a settant’anni di monocolore, a recarsi presso la nostra sede in via Mazzini 40 per un’illustrazione puntuale del documento - a parlare è il candidato sindaco Maurizio Prandi -. Formigine comunità sicura, comunità di luoghi, comunità nella città, comunità solidale, comunità che sostiene le persone, comunità operosa, comunità di famiglie, comunità dove crescere, comunità custode dell’ambiente. La nostra città ha tantissime risorse e, se ci darete fiducia, ci impegneremo a riconoscerle, utilizzarle e potenziarle'A sostegno di Prandi si presentano cinque liste: Formigine Futura, Lista civica per cambiare, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.



Formigine Futura: Elisa Valli, Federico Fontana, Cinzia Giuliani, Roberto Levon, Alberto Melchiori, Emilia Bizzarri, Guido Tardin, Antonio Baraccani, Elena Biolchini, Luca Allamprese, Roberto Leonardi, Maurizio Gazzotti, Marco Manfredini, Simone Zanin, Mara Messori, Sabrina Spano, Mirko Mangiavacchi.

Lista civica per cambiare: Costantino Righi Riva, Giuliana Ferroni, Marcello Baschieri, Alessandra Macchioni, Paolo Bigliardi, Simona Macchioni, Angelo Calvo, Maria Cristina Ottani, Claudio Caselli, Simona Quartieri, Pier Giorgio Giusti, Laura Torricelli, Marco Maffei, Rossella Zaccarini, Giorgio Morandi, Elisa Albanese, Carmine De Cristofaro.

Lega: Davide Romani, Matteo Bergamini, Francesca Gatti, Emanuela Barbolini, Martina Reggianini, Morena Montorsi, Marco Poggi, Massimo Orsi, Massimo Pilolli, Enzo Spallanzani, Chiara Telleri, Daniele Bargi, Salvatrice Assenza, Massimiliano Spallanzani, Simone Geti, Agnese Ghinelli.

Forza Italia: Valerio Giacobazzi, Margherita Bastai, Riccardo Lega, Tiziano Ferri, Gino Avena, Monica Avena, Maurizio Candelli, Anna Cesti, Irene Bartolamasi, Massimo Bertoni, Endi Skenderaj, Federica Fontana, Sabrina Manfredini, Gian Paolo Zecchini, Giorgio Zagni Formigine, Trudi Gyongyi Redak.

Fratelli d'Italia: Francesco Borrelli, Nicola Marrandino, Claudia Buffagni, Davide Zanichelli, Fabio Prampolini, Francesco Mascolo, Francesca Orfello, Daniele Ferretti, Ida Bonvino, Silvio Bazzanini, Francesca Paone, Kenia Merino Rojas, Sabrina Ventura, Antonietta Contardo, Immacolata Ibello, Pasquale Lettieri, Alessandro Catalano, Jessica Romagnolo, Francesco Stefano Capitani, Andrea Buscio, Claudio Casolari, Ettore Roteglia, Carlalberto Marchi, Francesco Marino Marsala.