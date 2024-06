Voto a Mirandola, ballottaggio tra Budri e Bassoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A Mirandola si deciderà il nome del candidato sindaco al ballottaggio. Al primo turno Letizia Budri ha ottenuto il 45% dei consensi, percentuale che la porterà a contendersi la fascia tricolore tra quindici giorni con Carlo Bassoli, fermo al 38,2%. Al terzo posto Giorgio Siena col 12,7% e a seguire Giorgio Cavazza col 4%. Al ballottaggio sarà dunque decisiva la posizione di Siena per determinare la vittoria della Budri o di Bassoli. Per quanto riguarda le liste nel centrodestra vola la civica della candidata (16,9%), a seguire Lega e Fdi, entrambe all'11% con Forza Italia al 4,9%. Bassoli è trainato dal Pd al 29%, Per Mirandola al 3,7% e Azione al 2,7%.