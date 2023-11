Voto a Mirandola, Budri in pole nel centrodestra. Ipotesi Sauro Borghi al centro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul nome della Budri difficilmente Fratelli d'Italia metterà dei veti e la sintesi al momento non appare difficile.Più complesso il quadro all'interno del centrosinistra. Il Pd in queste settimane ha sondato diverse figure dal profilo civico e la strategia del segretario Anna Greco appare quella di evitare un candidato all'interno del direttivo Dem.Da segnalare in questo contesto l'attivismo del sindaco di San Prospero Sauro Borghi, giunto al secondo mandato e non ricandidabile nel suo Comune (dove si va verso la candidatura dell'attuale vicesindaco Matteo Borghi), ma che sarebbe intenzionato a correre a Mirandola.

Borghi, sostenuto a San Prospero da una giunta a traino Pd, difficilmente potrebbe ottenere l'ok del partito provinciale, soprattutto alla luce del durissimo scontro che lo ha visto contrapporsi col segretario provinciale Solomita sul tema Aimag. E' pur vero che tutto il Pd di Mirandola ha abbracciato le stesse posizioni di Borghi su Aimag e il suo attivismo, fuori dagli schemi classici di partito, potrebbe intercettare consensi trasversali. Su di lui, dovesse comunque decidere di correre in solitaria, convergerebbero quasi certamente i centristi di Italia Viva e di Azione e diversi gruppi civici locali.

Giuseppe Leonelli