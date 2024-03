Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non ci sono sfuggite anche le parole chiare e nette del vicesindaco in merito alla richiesta di avere una ricostruzione il più fedele possibile all’originale. Dal sisma ad oggi ci sono state due petizioni popolari, fortemente volute da Forza Italia e sottoscritte da migliaia di mirandolesi, per chiedere di difendere l’identità della città e perseverare nel ripristino “com’era e dov’era”. Le intese – conclude il circolo di Fi – si fanno sulla base di un programma comune. Questo passaggio rappresenta un momento importante verso la condivisione di un percorso politico unitario per il bene di Mirandola'.