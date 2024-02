Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Valutate le diverse candidature, hanno scelto il capogruppo uscente Giorgio Siena, in virtù dell’esperienza politica, delle competenze, della stima e della professionalità espressa nel lavoro svolto in qualità di Dirigente scolastico e la sua ferma volontà di dedicarsi integralmente alla propria città, per guidare una coalizione civica di ispirazione liberaldemocratica, aperta ad altri contributi - affermana Prandi -. Mirandola deve riprendere il ruolo politico che richiede un contesto economico particolarmente dinamico, caratterizzato soprattutto, ma non solo, dal distretto Biomedicale. Solo una diversa organizzazione delle istituzioni comunali, verso una vera aggregazione politico istituzionale fra comuni, uscendo dall’isolamento che ha caratterizzato l’ultima legislatura, potrà assicurare forza e peso nell’ambito provinciale e regionale. Assumendo tale priorità “Mirandola 50.000” sarà lo slogan di presentazione della coalizione agli elettori di Mirandola'-