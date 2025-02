Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Giorni frenetici a San Prospero dove si preannuncia una campagna elettorale sui generis che ci ha già dato qualche anticipazione sul clima che respira una certa parte politica. In questo contesto qualcuno ha simpaticamente fatto circolare la notizia della rinuncia da parte del nostro gruppo alla competizione elettorale che, presumibilmente, si terrà l’11 maggio. Cogliamo quindi l’occasione per ribadire, che noi ci saremo “aimè per il dispiacere di qualcuno”, più compatti che mai e con l’intenzione di portare avanti il programma lanciato lo scorso anno che, alla luce della situazione territoriale generale, riteniamo ancora più attuale e di imprescindibile urgenza'. Così Bruno Fontana conferma la sua ricandidatura a sindaco di San Prospero mentre nel centrosinistra è sempre aperta la frattura tra Sauro Borghi e il Pd.'Aperti all’integrazione di alcuni condivisibili suggerimenti che ci sono o che ci verranno segnalati. Ci incuriosisce come cittadini in primis conoscere le proposte di chi “insieme” negli ultimi mandati ha amministrato il nostro comune con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Aperti ad un confronto sui temi che verranno proposti lasciamo i pettegolezzi agli altri, consapevoli che i nostri concittadini esprimeranno il loro giudizio in maniera oculata e imparziale'.