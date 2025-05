Voto a San Prospero: la biciclettata della candidata Eva Baraldi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





In vista delle imminenti elezioni comunali a San Prospero, il gruppo Un Comune per tutti – Eva Baraldi sindaca promuove per domani la pedalata sociale “Ville di San Prospero”.

'Un momento pensato per stare insieme, fare attività fisica, e allo stesso tempo riflettere su temi importanti come la mobilità dolce e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Comune' - scrivono i promotori.

Partenza alle 9 dal Municipio di San Prospero Percorso di circa 25 km, con tappe presso le ville storiche delle quattro frazioni del comune. Arrivo previsto alle 12:30, sempre davanti al Municipio. Durante tutta la pedalata sarà presente un furgone di assistenza, punti ristoro lungo il tragitto e possibilità di accompagnare persone con disabilità grazie a un veicolo dedicato. La partecipazione dei bambini è benvenuta, ma sotto la responsabilità dei genitori.

A seguire, per chi vorrà fermarsi a pranzo, dalle 13 alle 15 in Piazza Gramsci Street Food e un momento di allegria e intrattenimento con lo spettacolo cabaret di Tommy & K – Cabaroek.